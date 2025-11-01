Insulti razzisti in Terza categoria arriva la maxi squalifica! Punizione durissima per l’Olympic dal Giudice Sportivo Ecco cosa è successo
Insulti razzisti in Terza categoria, arriva la maxi squalifica per un giocatore dopo le offese! Inibito un dirigente, due turni ad un altro calciatore Misure severissime da parte del Giudice Sportivo dopo la sfida tra Oratorio Oggiono e Olympic, valida per la settima giornata del Girone A di Terza Categoria della Delegazione di Lecco. Come . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
+++INSULTI RAZZISTI A MOMO SAANI IN MASSAFRA-UC BISCEGLIE: UNA GARA DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE PER I TARANTINI+++ “Durante la sostituzione di un tesserato avversario, propri sostenitori intonavano cori razzisti all’indirizzo del predett - facebook.com Vai su Facebook
Sport contro il razzismo, prosegue il progetto #SIC! @UispNazionale - Il giocatore Jean Enrico Kouadio ha ricevuto insulti razzisti da parte della stessa tifoseria in due partite nel giro di 10 giorni. Un caso che fa riflettere https://uisp.it/nazionale/pagina/due-partit - X Vai su X
«Gravi insulti razzisti verso l’avversario» Dodici giornate di squalifica al giocatore - La società: «Punizione esagerata, anche se ha usato espressioni sbagliate» ... Secondo laprovinciadicomo.it
Gli insulti razzisti contro Jean Enrico Kouadio, il giocatore dell'Accademia Borgomanero - «Se ne sentono tante durante una partita, è vero; nella circostanza, però, mi sono ... Lo riporta lastampa.it