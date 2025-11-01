Insulti razzisti in campo maxi squalifica nel calcio dilettantistico lecchese

Leccotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dodici giornate di squalifica per insulti razzisti. È la pesante sanzione inflitta dal giudice sportivo territoriale a un calciatore della Terza Categoria lecchese, protagonista di un grave episodio di discriminazione durante una partita del campionato dilettantistico provinciale. I fatti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

