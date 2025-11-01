Insulti razzisti in campo maxi squalifica nel calcio dilettantistico lecchese
Dodici giornate di squalifica per insulti razzisti. È la pesante sanzione inflitta dal giudice sportivo territoriale a un calciatore della Terza Categoria lecchese, protagonista di un grave episodio di discriminazione durante una partita del campionato dilettantistico provinciale. I fatti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il club di Gorgonzola ha diffuso una nota in seguito alla multa ricevuta dal Giudice sportivo per presunti insulti razzisti ai danni del Quarto ufficiale durante la sfida con l'Alcione - facebook.com Vai su Facebook
Sport contro il razzismo, prosegue il progetto #SIC! @UispNazionale - Il giocatore Jean Enrico Kouadio ha ricevuto insulti razzisti da parte della stessa tifoseria in due partite nel giro di 10 giorni. Un caso che fa riflettere https://uisp.it/nazionale/pagina/due-partit - X Vai su X
Insulti razzisti in Terza categoria, arriva la maxi squalifica! Punizione durissima per l’Olympic dal Giudice Sportivo. Ecco cosa è successo - Inibito un dirigente, due turni ad un altro calciatore Misure severissime da parte del Giudice Sportivo ... Riporta calcionews24.com