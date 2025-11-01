Insulti e offese a Murgia Segre e Mattarella | i veleni nella chat delle femministe

Xml2.corriere.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pm: «Gogna digitale». Vagnoli accusa Selvaggia Lucarelli di aver usato metodi «fascisti» per «punire i nemici». Nelle conversazioni anche insulti a Cecilia Sala nei giorni in cui era in cella in Iran. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

