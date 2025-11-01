Insulti a Mattarella e Segre in chat femministe | indagate Carlotta Vagnoli Valeria Fonte e Benedetta Sabene

«Ci siamo fatti spiegare i diritti umani da quelli che godono quando l’Iran rapisce una giornalista. E augurano la morte al Presidente della Repubblica italiana perchè cita la giornalista nel discorso di Capodanno. Ci siamo fatti spiegare le molestie dagli indagati per stalking. Il bodyshaming da quelli che non fanno altro. Il femminismo da quelli che descrivono le donnne che lavorano come 'scendi-c..'.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Insulti a Mattarella e Segre in chat femministe: indagate Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene

