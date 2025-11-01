Insulti a Mattarella e Segre in chat femministe | indagate Carlotta Vagnoli Valeria Fonte e Benedetta Sabene

Feedpress.me | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Ci siamo fatti spiegare i diritti umani da quelli che godono quando l’Iran rapisce una giornalista. E augurano la morte al Presidente della Repubblica italiana perchè cita la giornalista nel discorso di Capodanno. Ci siamo fatti spiegare le molestie dagli indagati per stalking. Il bodyshaming da quelli che non fanno altro. Il femminismo da quelli che descrivono le donnne che lavorano come 'scendi-c..'.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

insulti a mattarella e segre in chat femministe indagate carlotta vagnoli valeria fonte e benedetta sabene

© Feedpress.me - Insulti a Mattarella e Segre in chat femministe: indagate Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene

Leggi anche questi approfondimenti

insulti mattarella segre chatCarlotta Vagnoli e Valeria Fonte indagate per stalking: nelle chat insulti a Segre, Murgia e Mattarella - Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene sono accusate da un uomo, A. Secondo vanityfair.it

insulti mattarella segre chatCarlotta Vagnoli, gli insulti a Murgia, Cecilia Sala e Mattarella nelle chat «femministe» con Valeria Fonte e Benedetta Sabene - Sono solo alcuni dei protagonisti delle chat di "Fascistella", il gruppo Whatsapp di Carlotta Vagnoli, ... Lo riporta ilmattino.it

Chat 'femministe' indagate, insulti a Mattarella, Segre e Murgia - E augurano la morte al Presidente della Repubblica italiana perchè cita la giornalista nel discorso ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Insulti Mattarella Segre Chat