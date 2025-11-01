Insigne cuore e leadership | Per il gruppo ci sarò sempre
Tempo di lettura: 2 minuti Roberto Insigne ha parlato al termine della spettacolare vittoria dell’Avellino contro la Reggiana (4-3), firmando una prestazione di grande personalità. “Non ho letto le critiche e non le ho percepite, ma nel caso fanno parte del mestiere» — ha dichiarato l’attaccante biancoverde — Io vado per la mia strada e cerco di dare sempre il massimo per questa squadra e per questa società “. Sulla responsabilità del rigore, Insigne ha aggiunto: “Mi fa piacere, sono venuto qui per dare una mano a tutti. Le critiche possono anche fare bene, servono a crescere. Sono contento della prestazione e, per il bene del gruppo, io ci sarò sempre”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
