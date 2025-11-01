Inseminazione delle nuvole per combattere l’aria irrespirabile di Nuova Delhi L’ultimo esperimento indiano contro lo smog

Le autorità della capitale indiana Nuova Delhi hanno dato via ad un controverso esperimento per tentare di ridurre gli alti tassi d’inquinamento che soffocano il centro urbano. La decisione di procedere all’ inseminazione delle nuvole, con l’obiettivo di stimolare piogge in grado di contenere lo smog, non ha dato gli esiti sperati nella giornata di martedì e Manjinder Singh Sirsa, ministro dell’Ambiente di Nuova Delhi, ha riferito che saranno effettuati nuovi tentativi nei prossimi giorni quando le condizioni ambientali saranno più favorevoli. L’ Air quality index, una misurazione che rileva la concentrazione di inquinanti nell’aria come le particelle ultrasottili di particolato PM 2. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

