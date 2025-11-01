Inseguono donna in auto per rapinarla | Carabinieri arrestano poliziotto di Milano
Brillante operazione dei Carabinieri di Sesto San Giovanni, che ha portato all’arresto di due soggetti dediti a rapine nella zona est di Milano. Tra loro figura anche un Assistente capo della Questura di Milano. I due sono stati fermati dai militari del Nucleo Radiomobile di Sesto San Giovanni grazie a un’operazione coordinata tra la Centrale . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
