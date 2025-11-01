Inseguimento fino a Milano Tre arrestati

Si è concluso con tre arresti, giovedì mattina, l’inseguimento ad alta tensione iniziato a Saronno e terminato a Milano. Il Nucleo operativo della compagnia carabinieri di Saronno ha fermato due uomini di 40 e 42 anni e una donna di 27, tutti di origini sudamericane e già noti alle forze di polizia. I tre sono ritenuti responsabili di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Tutto è iniziato nei pressi della rotonda di Saronno, dove una pattuglia dell’aliquota radiomobile stava effettuando controlli nelle aree antistanti ai supermercati per prevenire furti ai danni degli anziani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Inseguimento fino a Milano. Tre arrestati

News recenti che potrebbero piacerti

Sperona la volante e fugge fino a Civitavecchia, arrestato dopo 20 chilometri di inseguimento Tarquinia – Scappa al posto di blocco e tenta di far perdere le tracce – L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è finito ai domiciliari Articolo: https://www.tusciaweb.eu/ - facebook.com Vai su Facebook

$rivolta d'adda Inseguimento nella notte: auto con targhe false abbandonata nei campi dopo dieci chilometri di fuga - Cremona - X Vai su X

Inseguimento da Saronno a Milano, 3 arrestati per la “truffa della moneta” - È partita da un parcheggio di supermercato di Saronno e si è conclusa a Milano la fuga di due uomini e una donna arrestati dai Carabinieri nella serata di ... Lo riporta ilnotiziario.net

Inseguimento a Este, speronano l'auto dei Carabinieri e fuggono: tre arresti - Inseguimento a Este, nella Bassa Padovana, dove i Carabinieri della Compagnia di Este hanno arrestato tre uomini di 18, 32 e 50 anni, tutti domiciliati a Napoli e già noti alle forze dell’ordine. Lo riporta rainews.it