inseguimento fino a milano tre arrestati

Si è concluso con tre arresti, giovedì mattina, l’inseguimento ad alta tensione iniziato a Saronno e terminato a Milano. Il Nucleo operativo della compagnia carabinieri di Saronno ha fermato due uomini di 40 e 42 anni e una donna di 27, tutti di origini sudamericane e già noti alle forze di polizia. I tre sono ritenuti responsabili di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Tutto è iniziato nei pressi della rotonda di Saronno, dove una pattuglia dell’aliquota radiomobile stava effettuando controlli nelle aree antistanti ai supermercati per prevenire furti ai danni degli anziani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

