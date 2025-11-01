Inseguimento fatale per la Polizia a Torre del Greco morto il poliziotto Aniello Scarpati | suv in fuga

Incidente a Torre del Greco: muore il poliziotto Aniello Scarpati, ferito un collega. Caccia al pirata della strada fuggito dopo il sinistro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Inseguimento fatale per la Polizia a Torre del Greco, morto il poliziotto Aniello Scarpati: suv in fuga

Altre letture consigliate

I Falchi della Squadra Mobile hanno organizzato un appostamento e sono intervenuti nel momento in cui il giovane ha raccolto la busta, bloccandolo dopo un breve inseguimento - facebook.com Vai su Facebook

Morto un poliziotto durante un inseguimento - Un poliziotto di 47 anni è morto a causa di un incidente stradale che si è verificato nella notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Lo riporta corrieredellacalabria.it

Incidente a Torre del Greco, auto perde il controllo e si schianta contro una volante della polizia: morto un agente, grave il collega - Un poliziotto di 47 anni è morto in un incidente stradale, mente il collega che era con lui è gravemente ferito. Riporta msn.com

Si schiantano durante un inseguimento della polizia, morto un diciottenne - Un'auto che compare, nel campo visivo di una telecamera di sorveglianza di una abitazione, da destra. Segnala ansa.it