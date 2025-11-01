Inps la fotografia Disoccupazione bassa | Ma 33mila in povertà

Arriva la fotografia sociale della provincia stilata dall’Inps su dati del 2024. Il rapporto è stato presentato ieri mattina, in una sala della Provincia affollata e piena di rappresentanti soprattutto dei sindacati. Presente tutto lo stato maggiore dell’Inps con in testa Roberto Ghiselli, presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps. A livello locale c’erano Emanuele Zambataro, Angelo Morena e il direttore Massimo Testa. Sono intervenuti anche Maria Grazia Tiritiello del regionale della Uil, Agostino Sanchi della Cna e Gabriele Di Palma della Cisl. Saluti istituzionali a partire dal Prefetto, Emanuela Saveria Greco che ha voluto sottolineare: "Devo lodare il lavoro del personale perché in tre anni non ho mai ricevuto lamentele sul funziomento di questo ufficio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Inps, la fotografia. Disoccupazione bassa: "Ma 33mila in povertà"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Lavoro nella provincia di Chieti: "Il Rapporto Inps è la fotografia di una crisi profonda". Leggi qui https://www.ortonanotizie.net/notizie/territorio/15609/lavoro-nella-provincia-di-chieti-il-rapporto-inps-e-la-fotografia-di-una-crisi-profonda - facebook.com Vai su Facebook

Inps, la fotografia. Disoccupazione bassa: "Ma 33mila in povertà" - la crescita del lavoro povero e discontinuo, i redditi bassi, ma che al contempo registra anche importanti punti di solidità, come un tasso di ... Da ilrestodelcarlino.it

Rendiconto Inps 2024: più lavoro, meno disoccupazione, ma in Maremma la sfida demografica resta - E' stato presentato questa mattina a Grosseto il rendiconto dell'Inps 2024: ecco tutti i dati del report sul lavoro ... Segnala grossetonotizie.com

Più lavoro e meno disoccupazione, ma in Maremma stipendi e pensioni sono più bassi della media. E cresce la cassa integrazione - Sono i punti salienti del Rendiconto sociale 2024 dell'Inps sulla provincia di Grosseto, presentato oggi – mart ... Si legge su corrieredimaremma.it