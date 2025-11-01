Inps bonus mamme 2025 | ecco come richiederlo requisiti e scadenze per ottenere i 40 euro al mese
Arrivano le istruzioni dell’Inps per richiedere il bonus mamme da 40 euro al mese, destinato alle lavoratrici con due o più figli. Le domande devono essere presentate entro 40 giorni dalla data di pubblicazione della circolare che l’Istituto ha emesso oggi, quindi entro la prima settimana di dicembre. Le lavoratrici per le quali i requisiti si perfezionano successivamente a questa data, possono. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Altri contenuti sullo stesso argomento
? Nuovo Bonus Mamme 2025: fino a 480 euro per le lavoratrici con almeno due figli! Hai tempo fino al 9 dicembre 2025 per presentare la domanda all’INPS. Il contributo, pari a 40 euro al mese fino a un massimo di 480 euro, è destinato alle lavoratrici dipen - facebook.com Vai su Facebook
Al via il “nuovo Bonus Mamme”, sostegno economico per le lavoratrici con due o più figli Possono accedervi lavoratrici dipendenti e autonome iscritte a gestioni previdenziali e casse professionali. Il reddito da lavoro non deve superare i 40.000 euro - X Vai su X
Domanda Inps bonus mamme 2025, ecco il link da cui inviarla subito - Bonus mamme da 480 euro, sul sito dell'Inps via libera alle domande per il contributo. Riporta money.it
Bonus mamme lavoratrici, domande entro il 9 dicembre: come fare - Pubblicata dall’Inps la circolare con le istruzioni per il beneficio da 40 euro mensili erogato in un’unica soluzione a dicembre. Come scrive ecodibergamo.it
Nuovo bonus mamme: come fare richiesta e inviare le domande entro il 9 dicembre - Il nuovo bonus per mamme lavoratrici: requisiti, importo, modalità e la circolare INPS con scadenza domande al 6 dicembre. Come scrive alfemminile.com