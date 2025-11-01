Inps bonus mamme 2025 | ecco come richiederlo requisiti e scadenze per ottenere i 40 euro al mese

Arrivano le istruzioni dell’Inps per richiedere il bonus mamme da 40 euro al mese, destinato alle lavoratrici con due o più figli. Le domande devono essere presentate entro 40 giorni dalla data di pubblicazione della circolare che l’Istituto ha emesso oggi, quindi entro la prima settimana di dicembre. Le lavoratrici per le quali i requisiti si perfezionano successivamente a questa data, possono. 🔗 Leggi su Feedpress.me

