Innovazione al servizio del Paese L’industria farmaceutica come infrastruttura strategica

L’innovazione nel settore farmaceutico non si traduce soltanto in nuovi trattamenti, ma in un moltiplicatore di crescita e sviluppo. È il messaggio emerso dall’incontro “L’impatto dell’innovazione farmaceutica per la competitività e la crescita del Paese”, organizzato a Scoppito in occasione della presentazione del Report d’impatto 2024 realizzato da Kpmg per Sanofi. L’analisi mette in luce come la filiera delle Scienze della vita contribuisca in modo strutturale alla produttività e alla coesione del territorio, evidenziando il legame diretto tra investimenti in ricerca, competenze e manifattura avanzata. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Innovazione al servizio del Paese. L’industria farmaceutica come infrastruttura strategica

