Innovation Hub e Runway to the Future | il programma di accelerazione per startup di Aeroporti di Roma
Fiumicino, 1 novembre 2025 – L’ Innovation Hub dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci” rappresenta il cuore pulsante della strategia di innovazione di ADR, parte di una più ampia visione di Gruppo finalizzata a promuovere l’imprenditoria giovanile, ispirata dal Vicepresidente di Mundys Alessandro Benetton. Inaugurato il 17 ottobre 2022 e situato all’interno del Terminal 1 di Fiumicino, l’Hub è uno spazio polifunzionale di 650 metri quadrati progettato per favorire la collaborazione tra startup, imprese, istituzioni e il team aziendale. L’Hub nasce con l’obiettivo di promuovere un modello di Open Innovation capace di connettere la cultura aziendale di Aeroporti di Roma con l’ecosistema internazionale dell’innovazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche questi approfondimenti
Accademia Del Lusso x @fashiongraduateitalia 2025 | Runway Close up Designers: Look 1-2 @asia_giordan Look 3-4 @vale.goffi Look 5-6 @saraagiustii Look 7-8 @edoardo_crd Look 9-10 @mir_tillo Look 11-12 @chiara_patuz Look 13-14 @c.anna._ Look - facebook.com Vai su Facebook
Destinazione Lisbona e poi Torres Vedras per il Global Innovation Cooperatives Sumit.. - X Vai su X
Construction of multi-million dollar transformation of former fairgrounds to innovation hub begins - DAYTON — Construction is underway on a project transforming the old Montgomery County Fairgrounds into a new innovation hub as part of the OnMain project in downtown Dayton. Riporta whio.com
Saviynt Inaugurates Its Largest Global Innovation Hub in Bengaluru to Power the Future of AI-Driven Identity Security - led innovation, strengthen collaboration with government, industry, and academia, and positioning India as a global leader in identity security BANGALORE, India, Oct. Da msn.com
UK to Launch Maritime Innovation Hub in April 2026 - will launch a Maritime Innovation Hub in April 2026, aimed at accelerating the development of new technologies across the shipping sector while maintaining safety standards. Segnala marinelink.com