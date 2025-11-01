Innovation Hub e Runway to the Future | il programma di accelerazione per startup di Aeroporti di Roma

1 nov 2025

Fiumicino, 1 novembre 2025 – L’ Innovation Hub dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci” rappresenta il cuore pulsante della strategia di innovazione di ADR, parte di una più ampia visione di Gruppo finalizzata a promuovere l’imprenditoria giovanile, ispirata dal Vicepresidente di Mundys Alessandro Benetton. Inaugurato il 17 ottobre 2022 e situato all’interno del Terminal 1 di Fiumicino, l’Hub è uno spazio polifunzionale di 650 metri quadrati progettato per favorire la collaborazione tra startup, imprese, istituzioni e il team aziendale. L’Hub nasce con l’obiettivo di promuovere un modello di Open Innovation capace di connettere la cultura aziendale di Aeroporti di Roma con l’ecosistema internazionale dell’innovazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

