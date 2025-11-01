Innocence replica puntate 1° novembre in streaming | Video Mediaset

A partire da oggi – sabato 1° novembre – sulla piattaforma Mediaset Infinity sono disponibili gli ultimi episodi della soap turca Innocence. Ecco i video delle puntate 40 e 41. Ilker chiede nuovamente a Ela di sposarlo. Nonostante le iniziali resistenze della ragazza, la cerimonia di nozze ha luogo sulla barca di Ilker. In tribunale, Timur accusa Bahar di averlo tradito con Harun. Arriviamo poi al giorno dell’udienza finale del processo per l’aggressione a Ela. Come finirà?. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

