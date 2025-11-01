Il Pesce fa Festa entra nelle giornate clou. La manifestazione organizzata da Confesercenti e Confcommercio con il patrocinio del Comune, propone tanti piatti della tradizionale cucina marinara a prezzi contenuti e anche delle varianti e delle innovazioni, sempre utilizzando il pesce fresco dell’Adriatico come materia prima. Gli stand sono aperti a pranzo e cena, mentre l’area fieristica è aperta dalle 9 alle 22 circa. Oltre a mangiare e bere bene in compagnia di ristoratori e pescatori di Cesenatico, la città propone iniziative di intrattenimento e per divulgare la cultura del mare. Oggi in via Fiorentini il pubblico potrà scoprire Binario 9 ¾, un borgo magico ispirato al mondo di Harry Potter, tra duelli, pozioni e partite di quidditch. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Iniziative in via Fiorentini e al centro studi Calisesi