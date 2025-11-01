Iniziative in via Fiorentini e al centro studi Calisesi

Ilrestodelcarlino.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pesce fa Festa entra nelle giornate clou. La manifestazione organizzata da Confesercenti e Confcommercio con il patrocinio del Comune, propone tanti piatti della tradizionale cucina marinara a prezzi contenuti e anche delle varianti e delle innovazioni, sempre utilizzando il pesce fresco dell’Adriatico come materia prima. Gli stand sono aperti a pranzo e cena, mentre l’area fieristica è aperta dalle 9 alle 22 circa. Oltre a mangiare e bere bene in compagnia di ristoratori e pescatori di Cesenatico, la città propone iniziative di intrattenimento e per divulgare la cultura del mare. Oggi in via Fiorentini il pubblico potrà scoprire Binario 9 ¾, un borgo magico ispirato al mondo di Harry Potter, tra duelli, pozioni e partite di quidditch. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

iniziative in via fiorentini e al centro studi calisesi

© Ilrestodelcarlino.it - Iniziative in via Fiorentini e al centro studi Calisesi

Approfondisci con queste news

Iniziative in via Fiorentini e al centro studi Calisesi - La manifestazione organizzata da Confesercenti e Confcommercio con il patrocinio del ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Firenze, caffè a 1 euro: l'iniziativa di Rivoire per riportare i fiorentini in centro - Dunque caffè servito al bancone a un euro anziché a 1,80, ne potranno beneficiare tutti i residenti del Comune di Firenze e dei Comuni limitrofi: Fiesole, Scandicci, Impruneta, Bagno a Ripoli, Sesto ... Scrive lanazione.it

Via Fiorentina, i primi interventi. L’ex campo scuola al centro dei lavori. Come spostarsi in mezzo ai cantieri - E’ ufficialmente partita ieri la prima fase del cantiere di via Fiorentina, uno degli interventi urbanistici più attesi e strategici per la viabilità di Arezzo. Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Iniziative Via Fiorentini Centro