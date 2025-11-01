Iniziative in via Fiorentini e al centro studi Calisesi
Il Pesce fa Festa entra nelle giornate clou. La manifestazione organizzata da Confesercenti e Confcommercio con il patrocinio del Comune, propone tanti piatti della tradizionale cucina marinara a prezzi contenuti e anche delle varianti e delle innovazioni, sempre utilizzando il pesce fresco dell’Adriatico come materia prima. Gli stand sono aperti a pranzo e cena, mentre l’area fieristica è aperta dalle 9 alle 22 circa. Oltre a mangiare e bere bene in compagnia di ristoratori e pescatori di Cesenatico, la città propone iniziative di intrattenimento e per divulgare la cultura del mare. Oggi in via Fiorentini il pubblico potrà scoprire Binario 9 ¾, un borgo magico ispirato al mondo di Harry Potter, tra duelli, pozioni e partite di quidditch. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
BAGNO A RIPOLI - In biblioteca comunale a Bagno a Ripoli il libro su alberi e fede (e San Francesco) di Paolo Luzzi. Il volume sarà presentato giovedì 6 novembre alle ore 17 nell'ambito delle iniziative dell'associazione A tutto volume.
#dalterritorio #eventi @ComuneMontelupo Fiorentino Il Comune di Montelupo Fiorentino aderisce anche quest'anno alle iniziative di Ottobre Rosa. Sabato 25 ottobre alle 17, il MMAB ospita un incontro speciale condotto da Francesca Bianconi
Firenze, caffè a 1 euro: l'iniziativa di Rivoire per riportare i fiorentini in centro - Dunque caffè servito al bancone a un euro anziché a 1,80, ne potranno beneficiare tutti i residenti del Comune di Firenze e dei Comuni limitrofi: Fiesole, Scandicci, Impruneta, Bagno a Ripoli, Sesto
Via Fiorentina, i primi interventi. L'ex campo scuola al centro dei lavori. Come spostarsi in mezzo ai cantieri - E' ufficialmente partita ieri la prima fase del cantiere di via Fiorentina, uno degli interventi urbanistici più attesi e strategici per la viabilità di Arezzo.