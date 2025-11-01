Professore, tik toker, influencer e divulgatore di scienza. Arriva a teatro comunale giovedì 27 alle 21 Vincenzo Schettini, grazie alla Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana che rinnova il suo impegno nel coinvolgimento delle nuove generazioni e rilancia il Club Giovani Soci dedicato agli under 35. E’ con questo spirito infatti che arriva l’evento "La vita che ci piace", una serata all’insegna della curiosità e della passione per la scienza organizzata dal Club Giovani Soci Bvlg: a teatro ecco salire sul palco il celebre docente e divulgatore scientifico Vincenzo Schettini, noto per "La fisica che ci piace". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Iniziativa Bvlg. Al teatro lo show di Schettini