Ingresso gratuito il 2 e 4 novembre al Museo archeologico e all' Anfiteatro Campano

In occasione della prima domenica del mese, del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, domenica 2 e martedì 4 novembre al Museo archeologico nazionale dell’antica Capua e all’Anfiteatro campano di Santa Maria Capua Vetere l’ingresso sarà gratuito.Le giornate gratuite. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Chocoland conquista Napoli con un’edizione speciale di Halloween: cioccolato artigianale, showcooking, selfie zone e spettacoli per tutti! Ingresso gratuito. - facebook.com Vai su Facebook

Domenica #5ottobre2025 ingresso gratuito a @PalazzoRealeNap e Villa Pignatelli di #Napoli in occasione della #domenicalmuseo, l'appuntamento del @MiC_Italia che prevede l'ingresso gratuito in tutti i @museitaliani statali. Vi aspettiamo fino alle ore 19! - X Vai su X

Gratis musei Uffizi, Pitti, Giardino Boboli 2 e 4 novembre - Oltre all'apertura gratuita di domenica 2 novembre, giornata festiva dedicata alla Commemorazione dei Defunti, c'è anche ... Scrive ansa.it

Ognissanti, musei aperti con tariffa ordinaria. Il 2 e 4 novembre ingresso gratuito - In occasione della festività di Ognissanti, sabato 1 novembre, i musei, i parchi archeologici, le gallerie e gli altri complessi monumentali statali saranno accessibili secondo il consueto calendario ... Secondo orizzontescuola.it

Valle dei Templi, ingresso gratuito il 2 e il 4 novembre - Domenica prossima (2 novembre), prima del mese, e martedì (4 novembre), Giornata delle Forze Armate, l’intero Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi sarà a ingresso gratuito: ... Scrive canicattiweb.com