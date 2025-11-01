Inghilterra sprecona ma vincente | brutta Australia ko Sudafrica a valanga sul Giappone

Gazzetta.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sagra degli errori a Twickenham, ma i Wallabies sono poca cosa e alla fine gli inglesi vincono 25-7. Australiani di nuovo in campo l’8 novembre con l’Italia e con la pressione di non poter più sbagliare. Dominio Springboks a Wembley: 61-7 al Giappone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

