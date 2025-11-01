Infortunio Yildiz, il numero 10 fermato in via precauzionale per un problema al ginocchio: si punta a recuperarlo per la sfida di Champions. L’era di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus inizia subito in salita e con una rinuncia pesantissima. Il nuovo tecnico, all’esordio assoluto nella delicata trasferta di questa sera (ore 20:45) contro la Cremonese, dovrà fare a meno del suo talento più puro: Kenan Yildiz. Come riportato ieri da il gioiello turco, infatti, non è stato inserito nella lista dei convocati e salterà la prima del nuovo allenatore. Come riportato da Tuttosport, non si tratta di un nuovo, grave infortunio, ma di una scelta precauzionale concordata tra il giocatore, lo staff tecnico e quello medico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Yildiz, niente Cremonese Juve per il turco: ci sono novità dalla Continassa e cosa filtra in vista dello Sporting. Il punto