Infortunio Yildiz niente Cremonese Juve per il turco | ci sono novità dalla Continassa e cosa filtra in vista dello Sporting Il punto

Infortunio Yildiz, il numero 10 fermato in via precauzionale per un problema al ginocchio: si punta a recuperarlo per la sfida di Champions. L’era di  Luciano Spalletti  sulla panchina della  Juventus  inizia subito in salita e con una rinuncia pesantissima. Il nuovo tecnico, all’esordio assoluto nella delicata trasferta di questa sera (ore 20:45) contro la  Cremonese, dovrà fare a meno del suo talento più puro:  Kenan Yildiz. Come riportato ieri da il gioiello turco, infatti, non è stato inserito nella lista dei convocati e salterà la prima del nuovo allenatore. Come riportato da  Tuttosport, non si tratta di un nuovo, grave infortunio, ma di una  scelta precauzionale  concordata tra il giocatore, lo staff tecnico e quello medico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

