Infortunio Thuram svelata la gestione di Chivu | la scelta per Verona e quando potrà tornare in campo

Inter News 24 Infortunio Thuram, le ultime sulle condizioni dell’attaccante nerazzurro in vista della prossima sfida alla Roma. Tutti i dettagli in merito. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Marcus Thuram è sempre più vicino al rientro ma la sua presenza domani contro il Verona resta in forte dubbio. L’attaccante francese dell’ Inter, fermo da un mese per un infortunio muscolare, ha svolto ieri l’intero allenamento con il gruppo per la prima volta dopo lo stop, un segnale importante nel suo percorso di recupero. Cristian Chivu, però, non intende correre rischi. Il tecnico valuterà nella rifinitura di oggi se due sedute complete possano bastare per una convocazione, anche solo simbolica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Thuram, svelata la gestione di Chivu: la scelta per Verona e quando potrà tornare in campo

