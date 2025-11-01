Infortunio Thuram brutte notizie per l’attaccante francese | è arrivata questa decisione da parte dell’Inter Le ultimissime sul giocatore

Infortunio Thuram, l’Inter sceglie la prudenza: niente Verona per l’attaccante francese. Le condizioni del giocatore francese non rassicurano. Arrivano aggiornamenti importanti riguardo all’infortunio di Marcus Thuram, che continua a tenere in apprensione l’ambiente nerazzurro. Alla vigilia della trasferta di Verona, l’Inter e il tecnico Cristian Chivu hanno deciso di non rischiare l’attaccante francese, che non . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Thuram, brutte notizie per l’attaccante francese: è arrivata questa decisione da parte dell’Inter. Le ultimissime sul giocatore

