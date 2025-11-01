Infortunio Kelly stop forzato per il difensore | non si esclude possa tornare per quella partita! Le sue condizioni e i tempi di recupero

Infortunio Kelly, l’inglese ko per un affaticamento: lo staff lo valuta giorno per giorno, ma la sua presenza martedì in Champions resta in dubbio. L’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus inizia con l’acqua alla gola, specialmente nel reparto difensivo. L’emergenza, già drammatica, si è aggravata ulteriormente con il forfait di Lloyd Kelly. Il difensore inglese, che nelle gerarchie del nuovo tecnico doveva rappresentare il leader della retroguardia orfana di Bremer, è stato costretto a fermarsi, saltando la trasferta di Cremona e gettando nello sconforto lo staff bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Kelly, stop forzato per il difensore: non si esclude possa tornare per quella partita! Le sue condizioni e i tempi di recupero

Contenuti che potrebbero interessarti

Con l’infortunio di #Bremer si rende per me obbligatorio il cambio modulo; Gatti-Kelly e Rugani-Cabal (Kalulu), coppie per una difesa a 4. La vedo nera, ahimè! #juventus - X Vai su X

Out due titolarissimi contro la Cremonese Brutte notizie per Spalletti: all'esordio contro la Cremonese domani dovrà fare a meno di Lloyd Kelly e Kenan Yildiz! Il difensore inglese, che fin qui non aveva saltato neppure un minuto, è alle prese con del m - facebook.com Vai su Facebook

Infortunati Juve: quando tornano Yildiz e Kelly, sono a rischio per lo Sporting in Champions? Cosa filtra sulle loro condizioni dopo lo stop con la Cremonese - Infortunati Juve: quando tornano Yildiz e Kelly dopo lo stop con la Cremonese. Da juventusnews24.com

Infortunio e 8 settimane di stop: cambia tutto per la Juve - Il problema fisico sofferto dal big costringe il tecnico a ridisegnare la squadra: cambia tutto in vista della sfida di Champions Dopo aver fatto le prove generali (coronate da successo, con l’enorme ... Scrive diregiovani.it