Infortunio Douglas Luiz brutte notizie per il centrocampista brasiliano | le condizioni dell’ex Juventus dopo lo stop nella sfida di oggi contro il Manchester United

Calcionews24.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Douglas Luiz: nuovo stop preoccupa Nottingham Forest e Juventus. Le condizioni del centrocampista brasiliano dopo questo problema. Piove sul bagnato in casa Nottingham Forest: il centrocampista brasiliano Douglas Luiz è stato costretto a lasciare il campo durante la sfida di Premier League contro il Manchester United. Il nuovo infortunio di Douglas Luiz arriva a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

