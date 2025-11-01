Infortunio Douglas Luiz brutte notizie per il centrocampista brasiliano | le condizioni dell’ex Juventus dopo lo stop nella sfida di oggi contro il Manchester United
Infortunio Douglas Luiz: nuovo stop preoccupa Nottingham Forest e Juventus. Le condizioni del centrocampista brasiliano dopo questo problema. Piove sul bagnato in casa Nottingham Forest: il centrocampista brasiliano Douglas Luiz è stato costretto a lasciare il campo durante la sfida di Premier League contro il Manchester United. Il nuovo infortunio di Douglas Luiz arriva a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Infortunio per #DouglasLuiz Rinnovo a rischio ? - X Vai su X
Douglas Luiz mvp Forest, Savona protagonista: in Europa brilla la ex Juve - facebook.com Vai su Facebook
Douglas Luiz, brutte notizie Juve: infortunio contro lo United. E il riscatto Nottingham... - Il centrocampista brasiliano è uscito anzitempo nella sfida tra il suo Nottingham Forest e il Manchester United, terminata 2- Come scrive msn.com
Primo gol in Premier League per Savona. Nuovo infortunio per Douglas Luiz - Oggi pomeriggio, si è giocata la sfida tra Nottingham Forest e Manchester United con il punteggio di 2- Si legge su tuttojuve.com
Primo goal di Savona al Nottingham Forest: l'ex Juventus ribalta il Manchester United dopo l'infortunio di Douglas Luiz - La rimonta completata poco prima dell'ora di gioco dal Nottingham Forest contro il Manchester United al City Ground sarà registrata come quella del primo goal in Premier League di Nicolò Savona, difen ... Come scrive msn.com