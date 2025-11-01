Infortunati Sampdoria quanti giocatori a rischio per la partita contro il Mantova! Tutti gli aggiornamenti sui blucerchiati
Infortunati Sampdoria: nella sfida contro il Mantova infermeria affollata: otto giocatori sono a rischio forfait, le scelte di Gregucci. La Sampdoria si avvicina all’undicesima giornata di Serie B con una situazione d’infermeria particolarmente critica. Sono infatti otto i giocatori che rischiano di non essere a disposizione di Angelo Gregucci per l’impegno casalingo di domenica al . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
L'aggiornamento sugli infortunati della Sampdoria verso la prossima partita - facebook.com Vai su Facebook
#Sampdoria, infortunio #Pafundi: come sta il giocatore - X Vai su X
Sampdoria, frattura alla spalla per Abildgaard: possibile ritorno nel 2026 - È serio il problema accusato dal danese dopo essere caduto dopo un contrasto contro l’Empoli. Riporta ilsecoloxix.it
Sampdoria Frosinone, Pedrola verso la convocazione? Ecco cosa filtra sul giocatore spagnolo - Sampdoria Frosinone, nella giornata odierna vi aggiorniamo circa le condizioni di Estanislau Pedrola: arrivano buone notizie sullo spagnolo Un barlume di speranza illumina l’infermeria della Sampdoria ... Secondo sampnews24.com
Sampdoria, quanti sprechi. Che errore Ghidotti, Cuni evita la sconfitta - I blucerchiati si fanno gol da soli e non sfruttano appieno la superiorità numerica. Secondo genova.repubblica.it