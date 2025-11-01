Infortunati Sampdoria che tegola per il centrocampo blucerchiato | quel giocatore si ferma e spunta l’ipotesi operazione

1 nov 2025

Sampdoria in ansia: stop per Abildgaard: possibile intervento chirurgico per il centrocampista blucerchiato. Le ultime La Sampdoria e mister Angelo Gregucci dovranno rinunciare a uno dei pilastri del centrocampo. Oliver Abildgaard, mediano danese classe 1996, sarà infatti costretto a uno stop di circa due mesi a causa di una lesione alla spalla riportata nell’ultima gara . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

infortunati sampdoria che tegola per il centrocampo blucerchiato quel giocatore si ferma e spunta l8217ipotesi operazione

© Calcionews24.com - Infortunati Sampdoria, che tegola per il centrocampo blucerchiato: quel giocatore si ferma e spunta l’ipotesi operazione

