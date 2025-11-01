Infortunati Juve | Spalletti a Cremona senza Yildiz e Kelly Il punto sulle loro condizioni e quando potrebbero tornare a disposizione
Infortunati Juve, l’esordio del tecnico è un incubo: il turco e l’inglese si aggiungono ai lungodegenti, difesa da inventare per la Cremonese. L’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus inizia in salita, anzi, in salita ripidissima. Il nuovo tecnico, al suo esordio assoluto nella delicata trasferta di questa sera (ore 20:45) contro la Cremonese, deve fare i conti con un’emergenza infortuni che si è aggravata nelle ultime ore, colpendo due uomini chiave della squadra. Alle già pesantissime assenze dei lungodegenti, si sono aggiunti due forfait dell’ultimo minuto che costringeranno l’allenatore a inventarsi la formazione: Kenan Yildiz e Lloyd Kelly non sono stati convocati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Sarri, quanti infortunati per la sfida contro la Juve $Infortuni $Sarri $Juventus $Calcio $SerieA $Squadra $Sport $Tattica $NotizieSportive $InfortuniCalcio - X Vai su X
Giulio Cardone in un'intervista ha parlato dello stato di salute di alcuni giocatori della Lazio in vista della Juventus, tra cui Pellegrini... #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #LazioJuventus #Cardone #intervista #SerieAEnilive #infortunati - facebook.com Vai su Facebook
Juventus: arriva il primo infortunato per Spalletti - Khéphren Thuram rischia di saltare la sfida contro la Cremonese per un problema fisico, cosa succede nella Juventus. Si legge su newsmondo.it
Infortunati Juve: quando tornano Yildiz e Kelly, sono a rischio per lo Sporting in Champions? Cosa filtra sulle loro condizioni dopo lo stop con la Cremonese - Infortunati Juve: quando tornano Yildiz e Kelly dopo lo stop con la Cremonese. Secondo juventusnews24.com
Juventus, Spalletti e il mercato: cosa ha chiesto a Cobolli. Oggi giocherà così con la Cremonese - Per ora nessuna rivoluzione ma la sua evoluzione dovrà essere monitorata nel tempo. Scrive sport.virgilio.it