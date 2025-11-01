Infortunati Juve, l’esordio del tecnico è un incubo: il turco e l’inglese si aggiungono ai lungodegenti, difesa da inventare per la Cremonese. L’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus inizia in salita, anzi, in salita ripidissima. Il nuovo tecnico, al suo esordio assoluto nella delicata trasferta di questa sera (ore 20:45) contro la Cremonese, deve fare i conti con un’emergenza infortuni che si è aggravata nelle ultime ore, colpendo due uomini chiave della squadra. Alle già pesantissime assenze dei lungodegenti, si sono aggiunti due forfait dell’ultimo minuto che costringeranno l’allenatore a inventarsi la formazione: Kenan Yildiz e Lloyd Kelly non sono stati convocati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunati Juve: Spalletti a Cremona senza Yildiz e Kelly. Il punto sulle loro condizioni e quando potrebbero tornare a disposizione