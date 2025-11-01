Informatica | diritti digitali cosa sono e come usarli

Dal 07112025, per sette venerdì, dalle 17 alle 18, codice 338 a costo zero, nella nostra sede in via Napoli 4. Iscrizioni in segreteria, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 oppure scrivi una mail a [email protected] indicando cognome, nome, codice del corso. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Cyber sicurezza Tra diritto, geopolitica e tecnologia Roma | 10/11/2025 - Ore 17:00 Un analisi approfondita sulle implicazioni trasversali della sicurezza informatica. Per info: https://www.liberioltreleillusioni.it/eventi/evento/cyber-sicurezza - facebook.com Vai su Facebook

Adottato il 6° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2025-2027 Dipartimento per le politiche della famiglia – 20 ottobre 2025 https://lapostadelsindaco.it/servizi-pubblica-amministrazione/45483/ - X Vai su X

Informatica, ecco un corso gratuito: "Non lasciamo indietro nessuno" - Il Comune organizza il progetto per quarta edizione: lunedì il via, poi tantissime date per avvicinarsi all’online. Segnala msn.com

Cosa dice il nuovo trattato Onu contro la criminalità informatica e perché è controverso: «Possibili rischi per i diritti umani» - L'Onu pochi giorni fa ha approvato il testo di un nuovo trattato contro la criminalità informatica, che vede le sue origini databili almeno a 7 anni fa. Come scrive corriere.it