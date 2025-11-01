Tempi cupi per la chiesa di Santa Maria Assunta, a Focette, alle prese con due problemi non da poco. Il più importante riguarda il tetto a causa delle infiltrazioni d’acqua e come se non bastasse alcuni tasti dell’organo non funzionano. Per questo motivo la parrocchia ha deciso di appellarsi all’intera comunità promuovendo il "Mercatino di Natale" all’interno della chiesa per un mese intero, dal 6 dicembre al 6 gennaio, con l’obiettivo di raccogliere fondi finalizzati al non più rinviabile restauro. Come sempre a dare man forte alla parrocchia ci sarà anche la Pro Focette, la quale già tre anni fa aveva destinato 3mila euro, su un totale di 15mila, per una prima sistemazione dell’organo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Infiltrazioni dal tetto, Focette si mobilita per la sua chiesa