Infernetto per contare gli abbattimenti serve il pallottoliere | al via il taglio di altri 30 pini
Non sono gli unici pini abbattuti in via Predoi, ma rischiano di essere gli ultimi. Nella strada dell’Infernetto già in estate erano entrate in azione le motoseghe che, ora, sono tornate a ronzare.L'emergenza causata dalla cocciniglia tartarugaIl dipartimento ambiente è tornato ad autorizzare il. 🔗 Leggi su Romatoday.it
