Indegno! Fallimento clamoroso! Garlasco lo sfogo di Feltri | con chi ce l’ha

A distanza di quasi vent'anni, il delitto di Garlasco continua a dividere l'opinione pubblica e a scuotere la fiducia nella giustizia italiana. La morte di Chiara Poggi, avvenuta nell'agosto del 2007, resta una ferita aperta, un caso in cui ogni certezza sembra destinata a dissolversi nel tempo. Dopo anni di processi e sentenze, e la condanna definitiva di Alberto Stasi, oggi un nuovo nome entra nel fascicolo giudiziario: Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio in concorso. Un nuovo capitolo che riporta la vicenda al centro dell'attenzione, riaccendendo dubbi, sospetti e polemiche.

