Nati inizialmente con finalità ludiche, i droni si sono nel tempo sviluppati, trasformandosi anche in valido strumento a disposizione delle forze dell’ordine e di sicurezza. Per conoscere meglio questi straordinari apparecchi e le normative vigenti sul loro impiego, venerdì 31 ottobre si è tenuta l’iniziativa “Sulle ali della sicurezza” organizzata dalla Polizia locale dell’Unione Terre e Fiumi e che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine, di soccorso, dei Vigili del fuoco, di Protezione civile, nonché appassionati che hanno approfondito potenzialità e modalità di utilizzo di questi aeromobili a pilotaggio remoto, che possono diventare fondamentali in casi di emergenza, quali possono essere la ricerca e il soccorso di persone disperse in aree difficili da raggiungere, interventi durante incendi o in zone colpite da disastri naturali, il monitoraggio del traffico la gestione di scenari complessi, il trasporto di medicinali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incontro sulla sicurezza, gli esperti: "I droni sono strumenti utili"