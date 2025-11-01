Incontro sulla sicurezza gli esperti | I droni sono strumenti utili
Nati inizialmente con finalità ludiche, i droni si sono nel tempo sviluppati, trasformandosi anche in valido strumento a disposizione delle forze dell’ordine e di sicurezza. Per conoscere meglio questi straordinari apparecchi e le normative vigenti sul loro impiego, venerdì 31 ottobre si è tenuta l’iniziativa “Sulle ali della sicurezza” organizzata dalla Polizia locale dell’Unione Terre e Fiumi e che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine, di soccorso, dei Vigili del fuoco, di Protezione civile, nonché appassionati che hanno approfondito potenzialità e modalità di utilizzo di questi aeromobili a pilotaggio remoto, che possono diventare fondamentali in casi di emergenza, quali possono essere la ricerca e il soccorso di persone disperse in aree difficili da raggiungere, interventi durante incendi o in zone colpite da disastri naturali, il monitoraggio del traffico la gestione di scenari complessi, il trasporto di medicinali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"STOP ALLE TRUFFE": A POTENZA L'INCONTRO PER LA SICUREZZA DEGLI ANZIANI ? “Stop alle truffe - Chiama il 112. Mai soli: insieme per difenderti” è il titolo dell'incontro che si è tenuto questa mattina, venerdì 31 ottobre 2025, nella Sala Inguscio della - facebook.com Vai su Facebook
Droni e Intelligenza artificiale, la nuova frontiera della sicurezza nazionale - Proteggere la sicurezza nazionale attraverso sistemi innovativi che sappiano monitorare le infrastrutture strategiche delle Nazioni, a partire dagli aeroporti, per finire ai sistemi di comunicazione. Riporta ilgiornale.it
Fincantieri lancia i droni per la sicurezza subacquea - Fincantieri fa un altro passo in avanti nella corsa per conquistare il mercato della subacquea, che vale fino a 50 miliardi di euro. Secondo ilgazzettino.it
Sicurezza, parla il questore: "Per la prima volta sistemi anti-droni usati dall’esercito" - Ad annunciare la novità è il questore Ugo Angeloni che coordina la macchina dell’ordine pubblico per il Palio. Si legge su lanazione.it