Incidente tra un' auto e una volante a Torre del Greco | muore un poliziotto Grave un altro agente

Un poliziotto di 47 anni è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli in un incidente stradale. A renderlo noto la Questura di Napoli. Un altro agente è rimasto ferito. La volante sulla quale si trovavano si è scontrata con un’altra auto. Col passare delle ore, si prova a fare chiarezza sullo schianto costato la vita ad Aniello Scarpati, 47 anni, di Portici. Al momento gli inquirenti che. 🔗 Leggi su Feedpress.me

