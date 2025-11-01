Incidente tra suv e volante della polizia a Torre del Greco | morto il capo pattuglia Aniello Scarpati

È scappato rendendosi irreperibile, dopo aver provocato un incidente mortale nel quale ha perso la vita un capo pattuglia nella volante di polizia. A provocare l?incidente è. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Incidente tra suv e volante della polizia a Torre del Greco: morto il capo pattuglia Aniello Scarpati

