Incidente Torre del Greco rintracciato l' automobilista fuggito | è un imprenditore di 28 anni incensurato

Ilmessaggero.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fuga finita per il presunto pirata della strada, responsabile dello schianto frontale che la notte scorsa è costato la vita all?agente Aniello Scarpati, morto durante il servizio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

incidente torre del greco rintracciato l automobilista fuggito 232 un imprenditore di 28 anni incensurato

© Ilmessaggero.it - Incidente Torre del Greco, rintracciato l'automobilista fuggito: è un imprenditore di 28 anni incensurato

incidente torre greco rintracciatoIncidente Torre del Greco, rintracciato l'automobilista fuggito: è un imprenditore di 28 anni incensurato - , 28enne di Torre del Greco, si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale corallino, dove si trova adesso piantonato in stato di fermo di pg. Secondo ilmessaggero.it

incidente torre greco rintracciatoTorre del Greco, rintracciato il conducente del Suv coinvolto nell'incidente in cui è morto il poliziotto Scarpati: è un imprenditore di 28 anni - 28enne di Torre del Greco, si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale ... Lo riporta ilmattino.it

incidente torre greco rintracciatoTorre del Greco, Suv travolge volante: un poliziotto morto, l’altro è grave/ Autista in fuga dopo l’incidente - Incidente Torre del Greco, Suv travolge volante polizia: un poliziotto morto, l'altro è grave. Si legge su ilsussidiario.net

