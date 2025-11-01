Incidente Torre del Greco rintracciato l' automobilista fuggito | è un imprenditore di 28 anni incensurato

Fuga finita per il presunto pirata della strada, responsabile dello schianto frontale che la notte scorsa è costato la vita all?agente Aniello Scarpati, morto durante il servizio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Incidente Torre del Greco, rintracciato l'automobilista fuggito: è un imprenditore di 28 anni incensurato

