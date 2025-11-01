Incidente Torre del Greco ore contate per il conducente del SUV come sta il poliziotto ferito
È ancora irreperibile chi era alla guida del grosso e pesante SUV che alle 2 di stanotte ha invaso la carreggiata opposta prendendo frontalmente la volante della Polizia che in quel momento era in transito. Gli inquirenti sono tuttavia sulle sue tracce e il cerchio si sta stringendo.A bordo del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
L'incidente di Torre del Greco: Aniello Scarpati non aveva scambiato il turno con un collega. Lascia moglie e due figli https://gazzettadelsud.it/?p=2122816 - facebook.com Vai su Facebook
Incidente a Torre del Greco, motociclista in pericolo di vita - X Vai su X
Tragedi i Torre del Greco: en polis omkommer i en olycka. - Un tragico incidente stradale a Torre del Greco ha causato la morte di Aniello Scarpati, un poliziotto di 47 anni, e ha lasciato gravemente ferito un suo collega. Riporta notizie.it
Chi era Aniello Scarpati, il poliziotto morto in un incidente con la volante a Torre del Greco - Tragedia nella notte a Torre del Greco, dove il capo pattuglia della polizia di stato Aniello Scarpati ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale mentre si trovava all'interno di ... Si legge su ilmattino.it
Morte in servizio a Torre del Greco, poliziotto di 47 anni ucciso nello schianto della volante: grave il collega - Un poliziotto di 47 anni è morto nella notte a Torre del Greco, nel Napoletano, durante un intervento finito in incidente stradale mentre era a bordo ... Da thesocialpost.it