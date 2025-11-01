Incidente Torre del Greco il conducente del Suv arrestato | era positivo alla cocaina Lo schianto la fuga | cosa sappiamo

Tommaso S., l'imprenditore di 28 anni che era alla guida del Suv che ha causato il gravissimo incidente a Torre del Greco in cui è morto il poliziotto Aniello Scarpati, è. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Incidente Torre del Greco, il conducente del Suv arrestato: era positivo alla cocaina. Lo schianto, la fuga: cosa sappiamo

Contenuti che potrebbero interessarti

Un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati, è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli in un incidente stradale. A renderlo noto la Questura di Napoli. Un altro agente è rimasto gravemente ferito. Immagini delle telecamere di sorveglianza ed eventuali testi - facebook.com Vai su Facebook

Incidente a Torre del Greco, motociclista in pericolo di vita - X Vai su X

Torre del Greco, rintracciato il conducente del Suv coinvolto nell'incidente in cui è morto il poliziotto Scarpati: è un imprenditore di 28 anni - Fuga finita per il presunto pirata della strada, responsabile dello schianto frontale che la notte scorsa è costato la vita all’agente Aniello Scarpati, morto durante il servizio ... Scrive ilmattino.it

Torre del Greco: travolto da un suv muore il poliziotto Aniello Scarpati - TORRE DEL GRECO – Una notte di dolore e sgomento ha colpito Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove un violento incidente stradale ha causato la morte dell’assistente capo coordinatore Aniello S ... Secondo marigliano.net

Poliziotto morto a Torre del Greco, arrestato il conducente 28enne del Suv (noleggiato): era in ospedale - Aniello Scarpati, padre, marito e poliziotto, ha perso la vita a 47 anni mentre era in servizio. Riporta msn.com