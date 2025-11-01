Incidente Torre del Greco chi è l’autista di 28 anni che ha guidato il Suv finito contro l’agente Scarpati
Tommaso S., 28enne di Torre del Greco, sarebbe l’autista del Suv coinvolto nell’incidente stradale in cui ha perso la vita il poliziotto Aniello Scarpati , ferendo gravemente anche un suo collega. L’uomo, ricercato, si era presentato al pronto soccorso dell’ospedale corallino. Aveva vistose ferite al volto. Piantonato in stato di fermo è accusato di omicidio aggravato dall’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope e dall’omesso soccorso. Chi è Tommaso S., l’uomo alla guida del Suv a Torre del Greco. Incensurato e senza legami con gli ambienti criminali si sarebbe consegnato alle autorità. Secondo quanto ricostruito da Il Messaggero, ha alcune vaste ecchimosi al tronco superiore e al capo ma non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Open.online
