Incidente sulla statale 16 | 25enne ucciso da un' auto mentre aiuta un ferito

Un incidente stradale avvenuto intorno alle sei di stamattina sulla Statale 16, all'altezza di Bari-Palese (direzione nord), ha causato la morte di un giovane di 25 anni e il ferimento di un. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Incidente sulla statale 16: 25enne ucciso da un'auto mentre aiuta un ferito

