Tempo di lettura: < 1 minuto Tragedia del lavoro a Tufara Valle, sul cantiere della Ferrovia Benevento-Cancello in via Valle Caudina. Alle ore 23 circa della scorsa notte, un vigilante, mentre effettuava un giro di controllo presso la Stazione ferroviaria della località, ha perso la vita travolto – secondo una prima ipotesi – da un cancello. A quanto sembra il vigilante di 55 anni sarebbe morto sul colpo. Quando i Vigili del fuoco del Distaccamento di Bonea sono giunti sul posto per liberare il vigilante, hanno costatato che non dava segni di vita e il personale del 118 ha confermato il decesso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incidente sul lavoro, vigilante muore travolto da un cancello