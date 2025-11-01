Incidente sul lavoro nel Milanese operaio cade dal cestello | è grave
Grave incidente sul lavoro nella mattina di sabato 1° novembre. Un operaio di 50 anni è caduto da un cestello elevatore. L'arrivo dei soccorritoriLa chiamata ai soccorsi è arrivata qualche minuto prima delle 8.30, per un infortunio sul lavoro in via Amerigo Vespucci a Cesano Boscone, sud ovest di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
