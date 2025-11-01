Incidente sul lavoro a Cesano Boscone cede l' asfalto e il mezzo si ribalta | gravissimo operaio

Cesano Boscone (Milano), 1 novembre 2025 – Incidente sul lavoro, sabato mattina, in un cantiere scolastico, a Cesano Boscone: un operaio di 55 anni è rimasto gravemente ferito. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l’infortunio è avvenuto attorno alle 8.30 nel cortile della scuola media Leonardo Da Vinci, dove l'impresa per cui lavora l'operaio si sta occupando della riqualificazione dell'auditorium. L'operaio, che doveva eseguire dei lavori al tetto, è salito sul braccio elevatore di una piattaforma aerea. E sembra che, mentre il braccio della piattaforma si stava alzando, ancor prima che raggiungesse la sua massima estensione, ha ceduto l’asfalto all’altezza di un tombino e il mezzo si è ribaltato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

