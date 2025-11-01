Incidente stradale impatto tra bici ed auto | giovane soccorso e trasportato al Santa Maria

Ternitoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente dagli esiti fortunatamente non gravi si è verificato nel tardo pomeriggio (circa le 18,30) di venerdì 31 ottobre in strada di Tre Ponti a Narni. Il sinistro ha coinvolto un'autovettura ed una bicicletta. In sella a quest'ultima, stando a quanto riferito dalla Polizia Locale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

incidente stradale impatto biciScontro violento: padre e figlio in bici investiti da un'auto - Incidente nella prima serata di venerdì 31 ottobre, intorno alle 19, in via Mario Damerini, la nuova strada che collega via Ugo Bassi allo stadio. altarimini.it scrive

incidente stradale impatto bici“L’ha ammazzato ed è scappato”. Italia, travolto in bici da un furgone: la scena atroce dalle telecamere - Un grave incidente stradale ha provocato la morte di un uomo nella serata di ieri, in un tratto di una delle principali arterie del Nord- Come scrive thesocialpost.it

incidente stradale impatto biciCiclista travolto e ucciso sul ponte della Delizia da un furgone che fugge con la bici agganciata. Il mezzo individuato a Padova - Grave incidente questa mattina, lunedì 27 ottobre, sul ponte della Delizia, lungo la strada Pontebbana che collega Casarsa a Codroipo: intorno alle 7 un ciclista ... ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Incidente Stradale Impatto Bici