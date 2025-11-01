Incidente per Iva Zanicchi a Belve | Caduta in studio durante la registrazione cos'è successo e come sta ora

Iva Zanicchi sarebbe scivolata in studio poco prima dell’inizio dell’intervista con Francesca Fagnani a Belve. Secondo le prime ricostruzioni, l’artista non avrebbe notato un gradino mentre faceva il suo ingresso sul set. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Incidente per #ivazanicchi. Come vi abbiamo già riportato (trovate il post in pagina) una delle ospiti di quest’edizione di #belve sarà Iva Zanicchi. L’intervista si sarebbe dovuta registrare già oggi senonché, stando a quanto riporta #davidemaggio, la cantante è - facebook.com Vai su Facebook

Paura per Iva Zanicchi, incidente a Belve. "È caduta in studio" - La cantante ospite di Francesca Fagnani nella puntata in onda su Rai 2 martedì 4 novembre: ma durante la registrazione è caduta in studio ... Lo riporta corrieredellosport.it

Incidente per Iva Zanicchi a Belve: “Brutta caduta durante la registrazione”/ Cos’è successo e come sta - Incidente per Iva Zanicchi a Belve da Francesca Fagnani, cade di nuovo: "Brutta caduta durante la registrazione" Cos'è successo e come sta ... Da ilsussidiario.net

Paura per Iva Zanicchi, la notizia che ha fatto preoccupare i fan - Paura per Iva Zanicchi, la notizia gela i fan: un piccolo incidente in studio ha interrotto per qualche minuto la registrazione di una delle interviste ... Segnala thesocialpost.it