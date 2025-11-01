Incidente nella notte di Halloween a Porto Empedocle | ferito un giovane di 19 anni

Momenti di paura nella notte di Halloween a Porto Empedocle, dove un ragazzo di 19 anni di Agrigento è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in via Empedocle, a poca distanza dal porto. Due le auto coinvolte: una Fiat Cinquecento, guidata da un 28enne empedoclino, e una Fiat Punto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

