incidente nel potentino schianto auto moto sulla lavello canosa morto il centauro 23enne

Potenza, 1 novembre 2025 – Un motociclista di 23 anni è morto sul colpo oggi pomeriggio nel Potentino. Si chiamava Salvatore Abruzzese ed originario di Minervino Murge, nel nord Barese. Lo scontro è avvenuto lungo la strada che da Lavello, nel Potentino, porta a Canosa di Puglia. La vittima viaggiava in sella a una moto che, per cause da chiarire, si è scontrata con un'auto. Per il 23enne sono stati inutili i soccorsi prestati dal 118 intervenuto anche con un elicottero. La salma si trova a Lavello, in provincia di Potenza. La notizia ha scosso la piccola comunità di Minervino e sui social sono tanti i messaggi di cordoglio per il giovane operaio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

