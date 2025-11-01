Incidente in pattuglia morto agente PS

7.35 Un agente di Polizia è morto e un altro è rimasto ferito in un incidente stradale a Torre del Greco, nel Napoletano. Gli agenti erano di pattuglia quando l' auto di servizio si è scontrata con un' altra vettura, forse durante un inseguimento. Il poliziotto morto aveva 47 anni. In gravi condizioni il compagno ferito. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it