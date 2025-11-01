Incidente in pattuglia morto agente PS

Servizitelevideo.rai.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

7.35 Un agente di Polizia è morto e un altro è rimasto ferito in un incidente stradale a Torre del Greco, nel Napoletano. Gli agenti erano di pattuglia quando l' auto di servizio si è scontrata con un' altra vettura, forse durante un inseguimento. Il poliziotto morto aveva 47 anni. In gravi condizioni il compagno ferito. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

incidente pattuglia morto agenteIncidente a Torre del Greco, morto un poliziotto 47enne - Un poliziotto di 47 anni è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli, in un incidente stradale. Scrive rainews.it

Incidente a Torre del Greco, poliziotto muore durante un inseguimento: grave il collega - Un poliziotto di 47 anni è morto in un incidente stradale. ilmessaggero.it scrive

Poliziotto muore nel Napoletano in un incidente, ferito il collega - Un poliziotto di 47 anni è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli in un incidente stradale. Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Pattuglia Morto Agente