Incidente in autostrada a Villagrazia di Carini Lancia Y s' incendia dopo l' urto con una Peugeot | paura per due bambini

Palermotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente stradale stamattina, attorno alle 7.15, sull'autostrada A29 all'altezza dello svincolo di Villagrazia di Carini (in direzione Palermo). Una Lancia Y, con a bordo due turisti, si è incendiata dopo l'impatto con una Peugeot: su quest'ultima macchina viaggiavano un papà con due bambini. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

