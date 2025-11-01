Incidente frontale tra un' auto e una volante a Torre del Greco | muore un poliziotto Grave un altro agente

Un poliziotto di 47 anni è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli in un incidente stradale. A renderlo noto la Questura di Napoli. Un altro agente è rimasto ferito. La volante sulla quale si trovavano si è scontrata con un’altra auto. Col passare delle ore, si prova a fare chiarezza sullo schianto costato la vita al capo pattuglia che era alla guida della volante, l’assistente Capo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Incidente frontale tra un'auto e una volante a Torre del Greco: muore un poliziotto. Grave un altro agente

