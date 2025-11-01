Incidente frontale tra auto e volante a Torre del Greco | muore un poliziotto grave l' altro agente Rintracciato l' automobilista fuggito

È stato rintracciato all’ospedale Maresca di Torre del Greco e arrestato l'uomo che gli inquirenti ritengono fosse alla guida del Suv che questa notte ha impattato a forte velocità in viale Europa a Torre del Greco una volante della polizia provocando la morte di un agente di 47 anni, Aniello Scarpati, e il ferimento di un altro poliziotto che era alla guida, sottoposto ad un delicato intervento. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Incidente frontale tra auto e volante a Torre del Greco: muore un poliziotto, grave l'altro agente. Rintracciato l'automobilista fuggito

News recenti che potrebbero piacerti

Incidente frontale nel pomeriggio in galleria Pianzole sulla SP510 all'altezza di Sulzano nel quale ha perso la vita un quarantacinquenne. Coinvolte altre 6 persone. Soccorsi in corso. Strada completamente bloccata, automobilisti dirottati su strade alternative. - facebook.com Vai su Facebook

Ferrara, incidente frontale tra due auto e un furgone ad Argenta: morto Mauro Farina. Ferita una donna incinta - X Vai su X

Incidente frontale tra un'auto e una volante a Torre del Greco: muore un poliziotto. Grave un altro agente - Aniello Scarpati, 47 anni, di Portici, non doveva essere in servizio la scorsa notte. Lo riporta msn.com

Incidente mortale tra una volante e un Suv, muore poliziotto 47enne - Aniello Scarpati, il poliziotto che ha perso la vita, aveva aveva 47 anni. msn.com scrive

Torre del Greco, poliziotto muore in un grave incidente: la volante investita da un Suv. In fuga il conducente - La vittima è l’agente Aniello Scarpati di 47 anni, grave il compagno. Scrive quotidiano.net