Incidente frontale tra auto e volante a Torre del Greco | muore un poliziotto grave l' altro agente Rintracciato l' automobilista fuggito
È stato rintracciato all’ospedale Maresca di Torre del Greco e arrestato l'uomo che gli inquirenti ritengono fosse alla guida del Suv che questa notte ha impattato a forte velocità in viale Europa a Torre del Greco una volante della polizia provocando la morte di un agente di 47 anni, Aniello Scarpati, e il ferimento di un altro poliziotto che era alla guida, sottoposto ad un delicato intervento. 🔗 Leggi su Feedpress.me
