Incidente a Torre del Greco suv si schianta contro una volante | morto il poliziotto Aniello Scarpati grave un collega In fuga l' uomo alla guida

Tragedia a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati, è morto in un incidente stradale, mente il collega che era con lui è. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Incidente tra Suv e volante della polizia: morto agente 47enne a Torre del Greco - TORRE DEL GRECO (NAPOLI) – Un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati di Ercolano, ha perso la vita nella notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli, a causa di un incidente stradale. Secondo livesicilia.it

